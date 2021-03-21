Kanlı plana jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, PKK ve uzantılarına yönelik Bağcılar ve Başakşehir'de belirlenen dört adrese şafak operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda Suriye'de terör örgütlerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye gelerek Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, PYD/ YPG üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H. ve M.Ş, isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde özel kuvvetleri tarafından askeri, siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldukları, PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikleri, Zeytin Dalı Harekatı"ndan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi.