İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay; 19 Mart Cuma günü Güngören İlçesi'ne bağlı Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre; tartışma yaşayan ve kavga eden dört kişi; çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Şikayetler üzerine soruşturma açıldı.

Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve park halinde bulunan araçları kavgada zarar gören mağdurların ifadelerine başvuran İstanbul Polisi; olayı gerçekleştirdiği saptanan T.O.'yu "Mala Zarar Verme" suçundan gözaltına aldı. Diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.