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Haberler Gündem Haberleri Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.3.2021 21:34 Son Güncelleme: 21.3.2021 21:37

Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı

’da tartışırken ve kavga ederken park halindeki araçlara vurarak zarar veren dört kişiden biri “Mala Zarar Verme” suçundan gözaltına alındı. Üç firari aranıyor.

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay; 19 Mart Cuma günü Güngören İlçesi'ne bağlı Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre; tartışma yaşayan ve kavga eden dört kişi; çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Şikayetler üzerine soruşturma açıldı.

Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve park halinde bulunan araçları kavgada zarar gören mağdurların ifadelerine başvuran İstanbul Polisi; olayı gerçekleştirdiği saptanan T.O.'yu "Mala Zarar Verme" suçundan gözaltına aldı. Diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

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Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı
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