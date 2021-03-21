Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından Gergerlioğlu hakkında açıklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde TBMM'de grup odasında gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Gergelioğlu için şu ifadeler kullanıldı:

"Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma işlemi ile ilgili, Başsavcılığımızdan yoğun bir şekilde bilgi sorulduğundan, bu bilgi notunu hazırlama gereği doğmuştur. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığımızın işlemiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Başsavcılığımızda infaz dosyasının bulunması ile gündemde yer alan gözaltına alınma durumu, birbirinden ayrı tutulması gereken farklı olaylardır. Gözaltı kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiştir. Edinilen bilgiye göre de, şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Operasyonun akıbeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının takdirindedir. Şu aşamada Kocaeli'ne getirilme gibi bir durum söz konusu değildir."

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