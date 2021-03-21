Pensilvanya arazisini satın alan FETÖ’cü haine şok! Mahkeme TMSF’ye bildirdi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal katkı sağlayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Katırcıoğlu şirketleri de vardı. "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan Kaynak Holding'in sahibi, gayrimenkul zengini FETÖ firarisi Ali Katırcıoğlu ile oğulları Mustafa Talat ve Abdullah Katırcıoğlu, torunu Fethullah Demircan firari olarak aranırken, şirket ortağı 8 kişiye dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.

DAMADI VE KIZINA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Ali Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Demircan tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi. Katırcıoğlu'nun tutuksuz yargılanan kızı Fatma Nuray Demircan'a ise "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, diğer 6 şirket ortağından birine de "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezası verirken, 5 sanık beraat etti. Katırcıoğlu'nun yanında çalışanları şirketlerine ortak yaptığı belirlenmişti.

GAYRİMENKULLERİ MÜSADERE EDİLECEK

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün örgütsel faaliyetleri kapsamında elde edilen şirket mallarının müsadere edilmesine de karar verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Katırcıoğlu ailesinin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin şirketleri ve şirket malları devlet hazinesine geçmiş oldu. Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akasya Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. el konulan şirketler arasında bulunuyor.

ARAZİ HÜLLESİ GEREKÇE OLDU

Elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da ikamet ettiği arazi 2006 yılında Katırcıoğlu'nun şirketi üzerinden 4 milyon 65 bin dolara satın alınmış, ancak arazinin 17 Aralık 2015'te Golden Generation Worship and Retreat Center Inc vakfına "bedelsiz" olarak bağışlandığı tespit edilmişti. ABD'deki Pensilvanya arazisi, mahkemenin müsadere kararına gerekçe oldu.



Mahkeme heyetinin kararında, şirketlerin asıl sahibinin Ali Katırcıoğlu olduğu vurgulandı. Kararda, Ali Katırcıoğlu'nun oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun FETÖ elebaşı için arazi alımına dair para havaleleri, örgütün yurtdışı yapılanmasına para gönderilmesi, örgüt bankasının fonlanması gibi deliller ve MASAK raporunun dikkate alındığı kaydedildi. Şirket gelirlerinin FETÖ'ye tahsis edildiği anlaşıldığından mahkeme heyeti; şirketlere ait malvarlıklarının, banka hesaplarının ve tüm menkul ve gayrimenkul mallarının müsaderesi için TMSF Başkanlığına yazı yazılmasını kararlaştırdı.

GÜNEY AFRİKA'YA ÜS YAPTI

İki oğlu ve torunuyla birlikte kaçan Ali Katırcıoğlu'nun, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde FETÖ'ye ait üs konumundaki Nizamiye Külliyesini yaptırdığı, Türkiye'den kaçan birçok FETÖ'cünün burada barındığı belirlenmişti.