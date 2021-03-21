Şanlıurfalı sporcular madalyalarla dönüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayata geçirdiği gençlik merkezleri ve spor salonlarıyla gençlerin her zaman yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere verdiği güven ve önemin karşılığını ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren gençlik merkezi ve spor salonlarında eğitim gören sporcular farklı branşlarda dereceler elde etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Adıyaman'da düzenlenen Atletizm geliştirme bölgesel kros yarışması 3000 metre koşusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulüp sporcularından Nidanur Toprak 2. Berfin Mece ise 3. oldu. Takım halinde 2. Olarak Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek olan yarı final koşularına katılmaya hak kazanırken küçük erkek takımı ise 1500 metre 'de takım halinde 2. olarak yarı finale kalmayı başardı. Takımlar Kahramanmaraş'ta düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılacaklar.