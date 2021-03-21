Sızma girişimine geçit yok: 14 teröriste nokta atışı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"denildi.