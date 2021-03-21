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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Sızma girişimine geçit yok: 14 teröriste nokta atışı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sızma girişimine geçit yok: 14 teröriste nokta atışı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"denildi.
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Sızma girişimine geçit yok: 14 teröriste nokta atışı
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