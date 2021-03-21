Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gergerlioğlu açıklaması

TBMM'de yargı kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclis binasından ayrılmaması üzerine ve kendisi ile birlikte yürüyen grupla 'Biji serok Apo' sloganları atması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Gergerlioğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve meclisi terk etmeyerek birlikte yürüdüğü grupla 'Biji serok Apo' sloganları atan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde HDP grup odasında gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, 'Kamu görevini usulsüz üstlenmek', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Terör örgütü propagandası' suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun TBMM binasından ayrılmayacağına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı, vekilliği düşürülmesine rağmen milletvekili gibi hareket ettiği ve beraberindekiler ile 'Biji serok Apo' sloganlarının atıldığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile Gergerlioğlu'nun ifadesinin alındığı ardından serbest bırakıldığını kaydederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve ek belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17 Mart'ta hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "17 Mart'tan itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hareket etmesi ile 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan 'Biji serok Apo' şeklinde sloganlar atılması" sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.