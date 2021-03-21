Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz' diyerek duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sonrası sosyal medyada dolaşan kirli bilgilere grafikli paylaşımı ile yanıt verdi. Bakan Soylu, dünyada 1 milyon kişi başına kadın cinayeti rakamının 13, Avrupa'da 7, Türkiye'de ise 3.8 olduğunu açıkladı. Soylu, "Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN 'GRAFİKLİ KADIN CİNAYETLERİ' PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 7 kişi Türkiye 3,8 kişi Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.

BAKAN SOYLU'DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Bakan Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Ülkemizde huzurun, asayişin ve güvenliğin sağlanmasında, terörle mücadelede, hırsızlıkla, organize suçlarla, siber suçlarla, uyuşturucu ile ve şiddetin, suçun her türü ile mücadelede güvenlik güçleri olarak gücümüzü anayasadan, kanunlardan ve her türlü suça karşı insanımızın masumiyetini koruma ilkesinden almaktayız.

Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz.

"EGEMEN DEVLET HAKKIDIR"

Ayrıca belirtmek gerekir ki milletler arası andlaşmalara, sözleşmelere taraf olmak kadar taraflıktan ayrılmak da her egemen devletin hakkıdır.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini önleme konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı değildir. Anayasa'nın 10. Maddesi ve 41. Maddesi, TCK'nın ilgili maddeleri, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"'un ilgili maddeleri, bu konuda ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz eylem planı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kades, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi gibi uygulamalar, sayılarını 81'den 1086'ya çıkararak tüm ülkemize ve ilçe düzeyine yaydığımız "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri" ve tüm bakanlıklarla uyumlu olarak yürüttüğümüz süreç, inanıyoruz ki bu mücadelede bizi vatandaşımıza karşı mahçup etmeyecektir.

"TÜRKİYE'NİN YAPABİLDİKLERİ VE KAPASİTESİNE HAKSIZLIK"

Anayasamızın, kanunlarımızın, medeniyetimizin ve tüm değerlerimizin bize yüklediği görev ve sorumlulukları tamamen bir uluslararası sözleşmeyle cıro etmek ve eşitlemek, hem kendi büyük devlet geleneğimize, hem bin yıllık medeniyet birikimimize, hem de ortaya koyduğu gelişmeyle bölgesinde ve dünyada önemli bir güç haline gelen Türkiye'ye, özgüvenine, kendi yapabildiklerine ve kapasitesine haksızlık olacaktır.

"TÜRKİYE'DE KADIN CİNAYETLERİNİN ARTTIĞI SÖYLENTİLERİ KESİNLİKLE YALANDIR"

Bir kadının şiddete uğraması ve bir kadının cinayete kurban gitmesi, insanoğlu tarafından kabul edilemez. Bununla birlikte, Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığı söylemi, tamamen yalandır ve eldeki veriler tarafından desteklenmemektedir.

Tüm suçlarla mücadele ettiğimiz gibi devletimiz, güvenlik güçlerimiz, elbette ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleyi de insan hakları çerçevesinde, "huzur, güven ve asayiş" anlayışıyla, vatandaşımızın herşeyin en iyisine layık olduğu bilinciyle, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam ettirecektir.

"ÖRNEK TEMSİLCİ OLACAĞIZ"

Yakın zamanda herkes görecektir ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız ve dünyada bu mücadelenin örnek temsilcisi olacağız.

Kamuoyuna saygı ve inançla duyurulur."

PEŞ PEŞE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMALARI

A Haber'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İstanbul Sözleşmesi'nin yerine Ankara sözleşmesi hazırlıyoruz" demişti.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE!



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: Cumhurbaşkanımız liderliğinde mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' diyeceğiz.

HUKUK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜDÜR



AİLE BAKANI SELÇUK: Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz dinamik ve güçlüdür.

YÜRÜTMENİN YETKİSİNDE



ADALET BAKANI GÜL: Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bir kararla yürürlüğe koyar.