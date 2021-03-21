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Giriş Tarihi: 21.3.2021 09:56 Son Güncelleme: 21.3.2021 10:09

: MSB'den flaş açıklama: Komandolarımıza ateş açan teröristler öldürüldü

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Komandolarımıza ateş açan teröristler öldürüldü

haberine göre; Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ateş açan YPG/PKK'lı teröristlere misli ile karşılık verildi. MSB'den yapılan açıklamaya göre; 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandolara teröristler tarafından ateş açıldığını, verilen karşılıkta 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

8 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Komandolarımıza ateş açan teröristler öldürüldü
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