Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Komandolarımıza ateş açan teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandolara teröristler tarafından ateş açıldığını, verilen karşılıkta 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
8 TERÖRİST ETKİSİZ
MSB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Vdlm1uTvoh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021