SON DAKİKA: SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi! Murat Karayılan da görüntülenmişti

KİLİS İÇİN BEDEL ÖDETİLDİ

En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti. Teröristler kamuflajla kendilerini saklamaya çalışsa da, İHA ve SİHA'lardan kurtulmaları mümkün değil. Son bir yılda 65'i İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listelerinde olmak üzere 200 PKK'lı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.