SON DAKİKA: Tehlikeli tırmanış sonrası flaş kararlar! Parklar kapatıldı, ev ziyaretleri yasak, HES kodu...

FLAŞ KARARLAR ALINDI

Çocuk parkları, çocuk oyun grubu bulunan alanlar ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimleri tarafından kullanıma kapatılması, sahil bantları ile yoğunluk yaşanan caddelerdeki banklarda en fazla 2 kişinin oturması da alınan kararlar arasında yer aldı. Piknik ve mesire alanlarındaki yoğunluğun kontrol altına alınması kararlaştırılırken, dikkat çeken önemli diğer bir uygulama ise ev ziyaretlerinin yasaklanması oldu.