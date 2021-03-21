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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 2 bin 764 Yabancı Terörist Savaşçı iade edildi
Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:46

Son dakika: 2 bin 764 Yabancı Terörist Savaşçı iade edildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: 2 bin 764 Yabancı Terörist Savaşçı iade edildi

’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 2019 yılından bugüne kadar 67 uyruktan toplam 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığınca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların, sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince 2019'da bin 595, 2020'de bin 19, 2021'in ilk 3 aylık döneminde de 150 olmak üzere toplam 2 bin 764 yabancı teröristi yakalayarak ülkelerine sınır dışı etti.

224'Ü AB ÜLKELERİNDEN

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda terörist iade edildiği görüldü.
Buna göre; 2019 yılında 11 Avrupa Birliği ülkesinden 117 yabancı geri gönderilirken, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine iade edildi. Bu yılın iki buçuk aylık döneminde ise 3 AB ülkesinden 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

EN FAZLA FRANSA VE ALMANYA

Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66'sı Fransa, 57'si Almanya , 22'si Hollanda, 14'ü İsveç ve 7'si ise İsviçre uyruklu oldu.

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Son dakika: 2 bin 764 Yabancı Terörist Savaşçı iade edildi
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