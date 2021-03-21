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Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:25 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:43

: 5 okulda vakalar sonrası alarm! Yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi!

Son dakika: 5 okulda vakalar sonrası alarm! Yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi!

haberine göre; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 5 okulda koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Kurul, aralarında Rum okullarının da yer aldığı 5 eğitim kurumunda 10 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu 5 eğitim kurumunda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrenciler 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı.

Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

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Son dakika: 5 okulda vakalar sonrası alarm! Yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi!
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