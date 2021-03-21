Taksim sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona gelinen yeni AKM projesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti. AKM'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.Başkan Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu. Başkan Erdoğan, AKM'nin ardından Taksim Camisi'ne yürüyerek geçti. Taksim meydanındaki kestaneciye uğrayan Erdoğan, bir süre sohbet etti. Beraberindekilere ve gazetecilere kestane ve mısır ikram etti. Kestaneciyle sohbet eden Başkan Erdoğan, elini öpmek isteyen kestaneciye "Ben el öptürmüyorum. Anne-babanın elini öp, annenin ayağının altını öp" diye nasihat etti. Başkan Erdoğan daha sonra Taksim Camisi'ndeki çalışmaları inceledi.BAŞKAN Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıldönümünde, ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile de ayrı ayrı telefonda görüştü.