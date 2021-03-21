Zorla evlendirilmek istendi, tehdit ve tacize uğradı! Evden kaçan kız polise sığındı

İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu E.E., çok sevdiği okuldan ailesi tarafından alındı. Okuldan alınma sebebini dahi bilmeyen E.E., eve gelen misafirlerinin kendisini istemesi üzerine 20 yaşındaki kuzeni S.İ. ile evlendirileceğini anladı. Çaresiz kız çocuğu evlenmek istemediğini defalarca söyledi. İsteme tarihinden 2 ay sonra aileler bir araya gelerek önce nişan yaptılar sonrada dini nikah kıydılar.

'YA ÖLÜRSÜN YA DA EVLENİRSİN'

Bir anca önce kızlarını evlendirmek isteyen aile, E.E.'nin ısrarı üzerine düğünlerini ileri tarihe ertelediler. Mağdur E.E., ailesini karşısına alarak S.İ. ile evlenmek istediğini bir kez daha söyledi. Annesi N.E., 'Ya ölürsün ya da evlenirsin' dedi. Bunun üzerine baba F.E. ise "S.İ.'i istemiyorsan bu evden kefenini al, çık" diyerek tehdit edip kendi öz kızını küçük defalarca darp etti. Bu da yetmezmiş gibi E.E. evde tekken S.İ. gelerek istismara kalkıştı.

'BANA KARIM DEDİ'

Evden kaçan E.E., polis merkezine sığınarak yardım istedi. İfadesi alınan kız çocuğu, "8. Sınıftan sonra okuldan alındım ve okutulmadım. Ailem, inşatta çalışan evsiz olan kuzenim S.İ., ile evlenmem için baskıda bulunmaya başladı. Ben kabul etmedim fakat nişan yaptılar. Aylarca aileme yalvardım her defasında annem ve babam tarafından darp edildi. Dini nikah kıyıldıktan sonra düğün tarihini ertelediler. Annem bana 'Ya ölürsün ya da evlenirsin.' Dedikten sonra babamda 'S.İ.'i istemiyorsan bu evden kefenini al, çık' diyerek tehditte bulundular. Evde tekken S.İ., geldi bana 'Karım' diye seslendi. Sarılmaya, öpmeye çalıştı. Onu iterek evden kaçıp buraya geldim" diyerek şikayetçi oldu.

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Küçük kız, "S.İ., benimle birlikte olmak için ikna etmeye çalışıyordu. Ona evlenmek istemediğimi söylediğimde beni öldürmekle tehdit etti. Annem, babam ve S.İ.'den şikayetçiyim" dedi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alındı.

HAPİSLERİ İSTENİYOR

Anne N.E., suçlamayı reddetti. S.İ., ifadesinde "Annem ve teyzem aralarında anlaşmış bizleri evlendirmeye karar vermişler. Bende E.E.'nin rızası var diye kabul ettim. Aramız iyiydi. E.E., aylar sonra tuhaf davranmaya başladı" diyerek suçlamayı reddetti. Savcılık, soruşturma sonunda baskıcı aile üyeleri anne N.E. baba F.E. hakkında 20'şer yıl, Ş.İ. hakkında 18 yıl hapis istemiyle dava açtı. Yargılama Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.