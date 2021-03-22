22 yıl önce Gölcük enkazından çıktı! O iki tabancaya soruşturma!

Banka kasasında unutulan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma konusu olan iki tabancanın hikayesi 22 yıl önceki büyük depreme uzandı. Banka kayıtlarına göre, İstanbul Bahçekapı şubesindeki kiralık kasadan çıkan iki tabancayı, yıllar önce şube müdürü olan İlkay Ersoy'un kasaya koyduğu tespit edildi. Banka, üzerinden uzun yıllar geçen kasadaki tabancaların durumunu tereke hakimliğine bildirdi. Hakim, silahların banka kasasında ruhsatsız olarak durduğunu tespit edince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. Savcılık, iki tabancayı kasaya koyan eski banka müdürü İlkay Ersoy hakkında "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan soruşturma başlattı.

"ENKAZDAN ÇIKTI"

2007 yılında bankacılığı bırakan, sonraki yıllarda Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanlığı da yapan İlkay Ersoy'un savcılıkta ifadesi alındı. Bankada 1991 yılında işe başladığını, 2002-2007 yılları arasında Bahçekapı Şube Müdürlüğü yaptığını belirten Ersoy, kasadan çıkan tabancaların çok yakın arkadaşı ve aile dostu olan yarbay Atilla Özüyer'e ait olduğunu bildirdi. Ersoy, savcılıkta şu ifadeyi verdi: "Atilla Özüyer ile eşi Filiz Özüyer ve çocuklarını 1988 yılından beri tanırım. Aile dostlarımdır. Uzun süre yurtdışında çalıştılar. 1999 yılında Özüyer çifti Gölcük'teydi. Deprem olduğunda küçük oğulları Uluç ile birlikte Gölcük'e gittik. Enkazdan cenazelerini çıkardık. Yataklarının altında iki tabanca bulduk. Tabancaları arabama bıraktım. Birkaç gün sonra yurtdışındaki oğulları Korkut da geldi. Cenazeleri defnettikten sonra çocuklarına tabancaları ne yapacağımızı sordum. Onlar da muhafaza etmemi, gerekli işlemlerden sonra yasal prosedürle benden alacaklarını söylediler. Tabancaların ruhsatını ve veraset fotokopilerini de verdiler" dedi.

"ÇOCUKLARI ALMADI, BEN DE UNUTTUM"

O dönem bankanın İkitelli Organize Sanayi Şubesi Müdürü olduğunu ve silahları bu şubedeki banka kasasına koyduğunu anlatan İlkay Ersoy, "Daha sonra Bahçekapı Şubesine geçtim. Tabancaları da oradaki şubeye koydum. Bana kasa açtılar ama kasa benim üzerime değildi. Kasa banka kayıtlarında boş görünüyordu. Anahtarı bendeydi. Atilla Özüyer'e ait isimsiz kasaya koydum. Çocukları sonra almadı. Ben de zamanla unuttum. Şubeden ayrıldıktan 5-6 yıl sonra beni arayıp sordular. Ben de bankaya yazdım ve tabancaların durumunu anlattım. Bugüne kadar da bir daha soran olmadı. Atilla Özüyer'in çocukları Uluç ve Korkut ABD'de yaşıyorlar ve halen görüşüyoruz. Konuyla ilgili başka tanıklar da vardır. Gerek görülürse onlara da sorulabilir" şeklinde ifade verdi.

İlkay Ersoy'un ifadesini alan savcılık, tabancalarla ilgili çıkacak balistik inceleme raporunu da değerlendirip, soruşturmayı karara bağlayacak.