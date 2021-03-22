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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:24

Baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı

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Baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı

Belediyesi düzenlediği bir programla baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’u kutladı.

Eyüpsultan Belediyesi düzenlediği bir programla baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'u kutladı.

"Bahara Merhaba" isimli Nevruz programı Karadolap Bilgi Evi'nin yanında bulunan alanda gerçekleşti.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda Eyüpsultanlı vatandaş katıldı.

"NEVRUZUNUZ KUTLU OLSUN"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, Nevruz'un baharın gelişinin müjdecisi olduğunu vurgu yaparak başladığı konuşmasında: "Artık bahar geliyor. Nevruz 3 bin yıllık bir gelenek. Dünya mirası olarak kabul edildi. Yıllar yılı bu geleneği devam ettiren bütün geçmişlerin ruhları şad olsun. Bundan sonra da bu güzel geleneklerimizi devam ettireceğiz. Nevruzunuz kutlu olsun" dedi
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Baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı
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