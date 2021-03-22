Baldızıyla kahvaltı masasındaydı! İki motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı

İstanbul Beylikdüzü'nde baldızıyla restoranda kahvaltı yapan bir kişi, motosikletiyle restoranın önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucunda bacağından vurulan talihsiz adamın yanısıra olay yerinde bulunan bir kişi de ayak parmaklarından yaralandı. Saldırıya tanık olan bir vatandaş ise koşarak saldırganları yakalamaya çalıştı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde saat 11.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin kız kardeşiyle restoranda kahvaltı yapan bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, motosikletli iki kişinin iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların açtığı ateş sonucunda talihsiz adam bacağından vurulurken, mermilerden birinin sekmesiyle de olay yerinde bulunan bir kişi de ayak parmaklarından yaralandı. Bu esnada restoranın yanında bulunan tekel bayiide moto kurye olarak çalışan bir kişi, saldırganları kovalamaya başladı. Saldırganlar ise uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin yaşananları bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yaşanan saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

DIŞARI ÇAĞIRIP ATEŞ AÇTILAR



Bacağından vurularak yaralanan talihsiz adamın beraber kahvaltı yaptığı baldızı "İçeride kahvaltı yapıyorduk. Dışarı çağırdılar, çıkınca da ateş açtılar. Hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanır" ifadelerini kullandı.