Başkan Baydilli, mahalle gezilerine devam ediyor

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde Karşıyaka Mahallesinde yaptığı alan gezisiyle başladı. Başkan Baydilli mahallede sokak sokak gezerek sorunları yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Baydilli sabah mesaisine Karşıyaka mahallesinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi.

Her fırsatta ilçedeki sorunlarla bizzat ilgilenmeye çalıştığını ifade eden Baydilli, tüm mahallelere dokunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp mahallelerimizi geziyoruz. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz.

Bizim tek hedefimiz Karaköprü'yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Bunun için çalışan tüm personelimize, mesai arkadaşlarımıza ve bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan Başkan Metin Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.