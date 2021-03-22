Başkan Canpolat: Kırsalın refah seviyesini yükseltiyoruz

Başkan Mehmet Canpolat, pazar mesaisinde kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, yürütülen ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Canpolat, beraberinde Belediye Meclis üyelerinden Mahmut Ayniberk ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte ilk olarak Kaynaklı Mahallesini ziyaret etti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Canpolat, hem talepleri dinledi hem de mahallede incelemelerde bulundu.

BAKSAN CANPOLAT ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Başkan Canpolat, Kaynaklı'daki temaslarının ardından beraberindekilerle Kanoğlu Mahallesine geçti. Burada Mahalle muhtarı Bakır Kama ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Canpolat, beraberindekilerle Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları denetledi. Başkan Mehmet Canpolat, mahalle sakinlerinin talepleriyle ilgili birim müdürlüklerine talimat verirken, bölgedeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Bütün Haliliye'nin mahallelerinde olduğu gibi şu anda Kanoğlu Mahallemizde de, çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ben ayrıca mahallelerimizi ve muhtarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir cami inşa etmişler. Bizde elimizden geldiği kadarıyla fen işleri olarak eksiklerini gidereceğiz. Amacımız ve hedefimiz şehirde ne var ise kırsalda da aynısı olacak demiştik. Bu doğrultuda kırsaldaki refah seviyesini yükseltme adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz."dedi