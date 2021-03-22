CHP ve HDP haftanın yalancıları

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Tarakçı ve gazeteci Yazgülü Aydoğan'ın gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu öğrenildi.



15-21 Mart 2021 tarihleri arasında paylaşılan yalanlar şöyle:





YALAN-1: TBMM İdari Amiri Alpay Özalan'ın, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakasına yapışıp zorla dışarı atmaya çalıştığı iddia edildi.

GERÇEK: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu; "Alpay Özalan'ın babamın yanına yaklaşabilmesi söz konusu değil. Yakaya yapışma gibi bir durum yok" diyerek iddiayı yalanladı.







YALAN-2: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; her yağmurda taşkın sorunu yaşandığını iddia ettiği Ordu ve Taşocağı caddelerinde altyapı sorununu kalıcı olarak çözeceklerini söyledi.

GERÇEK: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her yağmurda su baskını yaşanıyor dediği Ordu ve Taşocağı caddelerinde, en son 2009'da su baskını yaşandığı ve bölgenin AK Partili belediye tarafından rehabilite edildiği ortaya çıktı.





YALAN-3: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın terörden uzak olduğunu belirterek, neden cezaevinde olduğunu kimsenin izah edemediğini iddia etti.

GERÇEK: Halihazırda terör kapsamlı 7 ayrı suçtan 142 yıl hapis istemiyle yargılanan Selahattin Demirtaş, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.





YALAN- 4: CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Tarakçı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun, öğrenci eylemlerine dayanamayarak istifa ettiğini iddia etti.

GERÇEK: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu istifa etmedi, görevine devam ediyor.





YALAN-5: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun abdest almak üzereyken bulunduğu kata polislerin girdiği ve Gergerlioğlu'nun "Namaz kılayım" demesine rağmen polislerin işlem başlattığı iddia edildi.

GERÇEK: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Ankara'da güneşin saat: 06.43'te doğduğu, gözaltı işleminin saat:06.50'de başladığı bildirildi.



KAYA: "SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN REHİN ALINDI"

Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı yalanını paylaşan milletvekili ve gazeteci şunlar:

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: "Milletin iradesi ve vekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeyerek darbeciler tarafından meclis basılarak rehin alınmıştır."



"SABAH NAMAZI İÇIN ABDEST ALDIĞI SIRADA GÖZALTINA ALMIŞLAR"

Gazeteci Yazgülü Aydoğan: "O kadar dindarlar ki Gergerlioğlu'nu sabah namazı için abdest aldığı sırada gözaltına almışlar, ayağında ayakkabısı, yüzünde maskesi yok! Yaka paça! Ne öfkeymiş, seçilmiş bir milletvekiline?"