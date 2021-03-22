CHP’li belediyede akılalmaz olay: Yönetilemeyen park özel idareye devredildi

Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın Belediye Başkanlığı döneminde Özel İdare'den talep ettiği Pelitözü Gölpark, Bilecik Belediyesine piknik ve mesire alanı olarak tahsis edilmiş ve söz konusu alan, Bileciklilerin nefes aldığı en uğrak yerlerden biri olmuştu. CHP'li Semih Şahin, Başkanlık görevine gelir gelmez şartnamelerde açıkça belirtilmesine rağmen yasak olduğu halde park içinde kaçak binaya göz yummasının yanı sıra piknik ve mesire alanı olarak belirtilmesine rağmen park içinde içkili mekan açılmasına izin vermesi nedeniyle İl Özel İdaresi ile karşı karşıya gelmişti.

ÖZEL İDARE SÜRE VERDİ ŞAHİN İNAT ETTİ

Belediye ile 2015 yılında yapılan protokol kapsamında piknik ve mesire alanı olarak tahsisi yapılan ve herhangi bir yapı inşasına izin verilmeyen parkta, Başkan Semih Şahin tarafından ek inşaatlar yapılmasına müsaade edildi. Orman içine yapılan kaçak yapıların tespitinin ardından Orman Müdürlüğünün uyarısı üzerine harekete geçen Özel İdare yetkilileri, söz konusu yapıların yıkılması için Belediyeye yazı göndererek 10 gün süre vermişti. Bunun üzerine hemen algı operasyonuna başlayan CHP'li Şahin, "Biz yapıyoruz onlar yıkıyor. Halka hizmet etmemize izin verilmiyor" diyerek provokasyona kalkışmış ve kaçak yapının yıkılmayacağını söylemişti.

"PARKTAKİ İNSİYATİF BİZİM"

Belediyelerin en büyük kamburu haline gelen ve bu konuda büyük mücadelelerin verildiği kaçak yapı konusunda skandal bir tutum sergileyen CHP'li Şahin, kaçak yapının yıkılmasına müsaade etmeyeceklerini ve Pelitözü Gölpark'taki tek söz sahibinin kendisi olduğunu söylemişti. Yıkım günü yerel gazetecileri toplayan Şahin, "Görüyorsunuz, biz yapıyoruz onlar yıkıyor" demişti. Tüm bu algıya rağmen kaçak yapılar yıkılmış ve kurumlar arasındaki gerginlik daha da artmıştı.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilecik Valiliği bir açıklama yaparak, "Pelitözü Gölpark, İl Özel İdaresi ve Belediye arasında imzalanan protokol kapsamında 2015 yılında Belediyeye piknik ve mesire yeri amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. İl Özel İdaresi'nden izin alınmadan yapılaşma yapılmayacağı ve piknik ve mesire yeri dışında kullanılamayacağı hususu ilgili Tahsis Protokolünde hüküm altına alınmıştır. Buna rağmen tespit edilen genişletme ve kaçak yapıyla ilgili olarak Özel İdare tarafından günlük yapılan kontrollerde inşaatın durmadığı, aksine genişletme ve ilave inşaatın devam ettiği tespit edilerek yapılan tespitler Bilecik Belediyesi'ne bildirilmiş ve inşaatın durdurulması ile yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Ancak verilen 10 günlük sürenin dolmasına rağmen inşaata devam edilmiştir. 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18'nci maddesine göre Valilik Makamının Onayı ile söz konusu yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir" denildi.

ŞAHİN ÇARK ETTİ

Halkın menfaati ve kullanımı için Belediyeye tahsis edilen parkta, Belediye Başkanı tarafından kural tanımayan uygulamalara imza atılmasının ardından İl Özel İdaresi konuyu mahkemeye taşıyarak parkın belediyeye yapılan tahsisin iptali için dava açtı.

Şartnamelere göre hareket etmemekte direnen ve buna rağmen algı operasyonları düzenleyen Şahin, Özel idare tarafından mahkemeye verilince çark etti. Gelinen süreçte, Bilecik Belediyesi'nin mahkeme sonucunu beklemeden, ayak diremekten vazgeçerek devir işlemini onayladığı öğrenildi. İki kurum arasında yapılan yazışmaların imza aşamasında olduğu bildirildi. Belediyenin mahkemeyi kaybedeceğini öngördüğü için ayak diremeyi bıraktığı iddia edildi.