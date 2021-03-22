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Haberler Gündem Haberleri 'Eren- 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Giriş Tarihi: 22.3.2021 18:34

'Eren- 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

DHA
'Eren- 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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'Eren- 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi
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