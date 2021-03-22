Eski YSK üyesinin cezası onandı

ESKİ Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu(YSK) üyesi İbrahim Zengin'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası Yargıtay'ca onandı. Zengin'in, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen karara yönelik yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay Ceza Genel Kurulu 12 yıl hapis cezasını onadı. Dosyada terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u üç ayrı hat üzerinden kullanan Zengin'in örgütün sivil ve yüksek yargı mensuplarıyla irtibatları anlatılmış, YSK'ya seçilmesinin sağlandığına dikkat çekilmişti. Zengin'in, örgütün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilerek, FETÖ hiyerarşisi içinde sanığa özel önem verildiği kaydedildi. Esas hakkındaki mütalaada; Zengin'in, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve 'Terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği sonucuna varıldığı aktarıldı.