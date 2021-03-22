Son dakika: Fenomen medyuma suikast! İstenen ceza belli oldu!

Sosyal medyada kendini 'Metafizik ve Bioenerji Uzmanı' olarak tanıtan Muhammet Emin Kırmızıkan ile Yedikule'de bir mescidin imamlığını yaptığı öğrenilen kardeşi Emrah Kırmızıkan bıçaklı saldırıya uğradı. Kırmızkan kardeşler, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir dükkan işletiyordu.23 Şubat günü, iki kardeşin dükkânının karşısındaki kaldırımda bir grup genç oturuyordu. İddiaya göre, gençlerden biri önce Kırmızkan kardeşlere ait aracın lastiğini bıçakladı. Dükkandan çıkıp araçlarına yönelen kardeşlerden Emrah sürücü koltuğuna oturup aracı çalıştırırken, gençler aniden Muhammet'e saldırmaya başladı.
BIÇAKLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Sabri Ahi, Ufuk Yüceer, kimliği tespit edilemeyen Umut, Eren Yetgin, Ferhat Yıldırım, Baran Ozan Korkmaz, önce Muhammet'e saldırdı. Başlayan kavgada grup üyelerini Muhammet'i bıçaklayarak darp etmeye başladı. Kardeşinin yardımına koşan Emrah da benzer şekilde defalarca bıçaklandı. Grup üyeleri iki kardeşi komaya soktuktan sonra olay yerinden bir araçla ayrıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Emrah Kırmızıkan, hayatını kaybetti. Muhammet ise tedavi altına alındı.
OLAY YERİNDEN KAÇTIKLARI ARAÇ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıfndan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin olay yerinden 34 YL 1.. plaka sayılı araç ile kaçtıkları tespit edilince, aracın Ahmet Yapar tarafından kullandığını belirlendi. İfadesi alınan Yapar, Fatih ilçesi ülkü ocakları başkan yardımcısı olduğunu anlatıp, aracı park etmesi için verdiği tanıdığının aracı park ettikten sonra anahtarı kendisine getirdiğini olayı bilmediğini beyan etti.
'PANİKLE BIÇAĞI ÇEKTİM'
Gözaltına alınan şüphelilerden Sabri Ahi'nin 04 Mart günü yakalandı. İfadesinde arkadaşı Can Kölan'ın olay gününden 5 gün önce kendilerine müştekinin tacizci olduğunu söylediğini, Rehabilitasyon merkezinde kız arkadaşını taciz ettiğini söylediğini, kendilerinden müştekiye gözdağı verilmesini istediğini, sadece gözdağı vermek için olay yerine gittiklerini ancak olayda panik ile bıçak çektiğini anlattı. Ahmet Yapar'ın bu olayı başından sonuna kadar bildiğini belirtti. İfadeleri sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞABEYİ 16 KEZ, KARDEŞİNİ 7 KEZ BIÇAKLAMIŞLAR
Adli Tıp Kurumu verdiği raporda, Muhammet'in sağ kalça, sol kalça, sol el ve dizinden olmak üzere toplam 16 adet bıçak darbesi ile yaralandığını ve yaralanmasının etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunu belirlendi. Maktul Emrah Kırmızıkan'ın vücudunda 1 adet sırtından, 5 adet kalçadan ve 1 adet kasık bölgesinden olmak üzere 7 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği, maktulün ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisinden gelişen kanama ve komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ
Savcılık yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı. 9 şüpheli hakkında Emrah Kızılkan'ı, 'kasten öldürmek' ve kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama emri düzenlenen Can Kölan'ın şüphelilerden müşteki ve maktulü öldürmelerini isteyerek 9 şüpheliyi azmettirdiği, Ahmet Yapar'ın olaydan önce ve sonra şüpheliler Can Kölan, Ufuk Yüceer ve Mert Ceylan ile görüştüğü, olayda kullanılan aracı temin ettiği ve olayın bilgisi dahilinde gerçekleştiği, Ahmet Yapar'ın şüphelilerin suç işleme kararını kuvvetlendirmek olay yerine gitmede ve olay yerinden kaçmada kullandığı aracı temin etmek sureti ile suçların işlenişi kolaylaştırarak yardım eden sıfatı ile atılı suçlara iştirak ettiği anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin asli fail olarak müştekiyi 16 kez bıçaklamak sureti ile öldürmeye teşebbüs suçunu; maktulü de silahtan sayılan bıçakla yaralamak sureti ile kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi.