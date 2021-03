Son dakika: Fenomen medyuma suikast! İstenen ceza belli oldu!

OLAY YERİNDEN KAÇTIKLARI ARAÇ TESPİT EDİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıfndan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin olay yerinden 34 YL 1.. plaka sayılı araç ile kaçtıkları tespit edilince, aracın Ahmet Yapar tarafından kullandığını belirlendi. İfadesi alınan Yapar, Fatih ilçesi ülkü ocakları başkan yardımcısı olduğunu anlatıp, aracı park etmesi için verdiği tanıdığının aracı park ettikten sonra anahtarı kendisine getirdiğini olayı bilmediğini beyan etti.



'PANİKLE BIÇAĞI ÇEKTİM'



Gözaltına alınan şüphelilerden Sabri Ahi'nin 04 Mart günü yakalandı. İfadesinde arkadaşı Can Kölan'ın olay gününden 5 gün önce kendilerine müştekinin tacizci olduğunu söylediğini, Rehabilitasyon merkezinde kız arkadaşını taciz ettiğini söylediğini, kendilerinden müştekiye gözdağı verilmesini istediğini, sadece gözdağı vermek için olay yerine gittiklerini ancak olayda panik ile bıçak çektiğini anlattı. Ahmet Yapar'ın bu olayı başından sonuna kadar bildiğini belirtti. İfadeleri sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AĞABEYİ 16 KEZ, KARDEŞİNİ 7 KEZ BIÇAKLAMIŞLAR



Adli Tıp Kurumu verdiği raporda, Muhammet'in sağ kalça, sol kalça, sol el ve dizinden olmak üzere toplam 16 adet bıçak darbesi ile yaralandığını ve yaralanmasının etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunu belirlendi. Maktul Emrah Kırmızıkan'ın vücudunda 1 adet sırtından, 5 adet kalçadan ve 1 adet kasık bölgesinden olmak üzere 7 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği, maktulün ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisinden gelişen kanama ve komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ



Savcılık yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı. 9 şüpheli hakkında Emrah Kızılkan'ı, 'kasten öldürmek' ve kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama emri düzenlenen Can Kölan'ın şüphelilerden müşteki ve maktulü öldürmelerini isteyerek 9 şüpheliyi azmettirdiği, Ahmet Yapar'ın olaydan önce ve sonra şüpheliler Can Kölan, Ufuk Yüceer ve Mert Ceylan ile görüştüğü, olayda kullanılan aracı temin ettiği ve olayın bilgisi dahilinde gerçekleştiği, Ahmet Yapar'ın şüphelilerin suç işleme kararını kuvvetlendirmek olay yerine gitmede ve olay yerinden kaçmada kullandığı aracı temin etmek sureti ile suçların işlenişi kolaylaştırarak yardım eden sıfatı ile atılı suçlara iştirak ettiği anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin asli fail olarak müştekiyi 16 kez bıçaklamak sureti ile öldürmeye teşebbüs suçunu; maktulü de silahtan sayılan bıçakla yaralamak sureti ile kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi.