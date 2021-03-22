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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:05

'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

'nin ilçesinde yapılan operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü vaziyette mühimmat ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Akçadam Mezrasında yapılan operasyonlar sonucunda toprağa gömülü vaziyette; silah, mühimmat ve tüp ele geçirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan "Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Konur-2" operasyonu kapsamında; Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün Konur Köyü Gülkan Deresi Mevkiinde kayalıklar arasında 1 adet 40 mm çapında Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi. Bölgede PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam edildiği belirtildi.

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Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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