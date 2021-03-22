Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Akçadam Mezrasında yapılan operasyonlar sonucunda toprağa gömülü vaziyette; silah, mühimmat ve tüp ele geçirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan "Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Konur-2" operasyonu kapsamında; Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün Konur Köyü Gülkan Deresi Mevkiinde kayalıklar arasında 1 adet 40 mm çapında Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi. Bölgede PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam edildiği belirtildi.