İzmirlilerin belediyeye isyanı sürüyor: Bir koyundan iki post çıkarılıyor

İzmir'de su faturalarına yansıtılan yüksek katı atık toplama bedelleri vatandaşın belini büktü. Son olarak Bornova'da oturan bir vatandaşın kahvehanesine gelen 2 bin 710 lira 99 kuruşluk faturanın 1900 liralık bölümünü katı atık toplama bedelinin oluşturması bu kadar da olmaz dedirtti.

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, gelen yüksek atık su toplama bedellerine isyan etti. Odaya kayıtlı üyelerden bu konuya ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Kırdı; "İZSU Faturaları ile esnaf ve vatandaştan tahsil edilen katı atık toplama bedelleri belediyeler için önemli bir gelir kaynağı. Hiçbir belediye bu gelirinden vazgeçmek istemez. Kahvehaneciler olarak hem katı atık toplama bedeli hem de çöp vergisi ödüyoruz. Bir koyundan iki post çıkarılıyor. Bu anlamsız. Bir an önce düzeltilmesi gerekir" diye konuştu.

RAKAMLAR HER YIL REVİZE EDİLİYOR

İzmir'de odaya kayıtlı 3 bin kahvehaneci bulunduğunu hatırlatan Kırdı; "Bu rakamlar her yıl ilçe belediye meclislerinde revize ediliyor. Belediye meclislerinde bu rakamların daha da düşürülmesi gerekir ancak çıkan yönetmelikte kriterler var. Belediyeler o kriterlere göre karar alıyorlar. Bu belediyelerin de işine geliyor. Bu işin kalıcı çözümü Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yönetmeliğinin değiştirilmesi ile olur. Hükümet bu işe bir an önce el atıp yönetmelikte gerekli düzenlemeleri yapmalıdır." Diye konuştu.

KAŞIKLA VERİP KEPÇE İLE ALIYOR

Yüksek katı atık toplama bedellerine bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Hızal; "Yaşananlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin klasik kaşıkla verip kepçe ile alma anlayışının bir göstergesidir." Diye konuştu.

YAPAR(MIŞ) GİBİ

Özellikle pandemi döneminde mağdur olan İzmirlilere göstermelik bazı sosyal yardımlarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bunun yanında bir çok noktada olduğu gibi pandemi döneminde kapalı olan ve hiçbir şekilde faaliyette bulunmayan İzmir esnafından çok fahiş oranlarda katı atık bedelleri alarak İzmirlileri ve İzmirli esnafı bir kez daha mağdur ettiğini belirten Hızal; "Her zaman olduğu gibi özellikle sosyal yardımlarda da yapar(mış) gibi bir belediye anlayışı maalesef ki İzmirlilere her geçen gün çok daha fazla zarar veriyor. Artık Sayın Soyer'in bu anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Gerçek anlamda İzmirlilere hizmet etmek istiyorsa göstermelik yardımların yanında asli görevleri olan konularda da daha tutarlı davranması gerekiyor" diye konuştu.