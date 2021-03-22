Kısıtlama-mesafe dinlemediler, 374 bin lira ceza yediler

Koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe sayan sorumsuzlar; kapalı olması gereken saatlerde mekanlarda canlı müzik dinledi; sosyal mesafesiz nargile içti; yasa dışı kumar oynadı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlenen beş adreste 102 kişiye toplamda 374 bin 318 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Eğlence mekanları başta olmak üzere çok sayıda adres kontrol edildi. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden sorumsuzlara ceza yağdı. Kapalı olması gereken saatlerde açık tutulan ve Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiği saptanan adreslerde canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapıldığı, nargile servisi yapıldığı ve kapasitenin üzerinde müşteri bulundurulduğu belirlendi.

Beş farklı adreste eğlenen, nargile içen, yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgın tedbirlerine aykırı hareket eden 102 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 374 bin 318 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen iki adres Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.





İKİ İŞ YERİNİN SAHİBİNE YASAL İŞLEM YAPILDI



Yasa dışı kumar oynatılan adreslerde yapılan aramalarda 96 oyun fişi, 45 kapalı kutu içerisinde iskambil kağıdı ile birlikte açık vaziyette 320 iskambil kağıdı bulundu. Yasa dışı kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen iki bin 570 lira nakit para da ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İki farklı iş yerinin sahibi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği ifade edildi.