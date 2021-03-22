Kocaeli Valiliği'nden şiddetli sağanak ve kar uyarısı

Kocaeli Valiliği akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklama ile vatandaşları şiddetli sağanak ve kar yağışı konusunda uyardı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (23 Mart) Salı günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin bölgesini etkisi altına alacağı ve Salı günü Marmara'nın doğusunda (Sakarya, Kocaeli, Yalova) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Kocaeli Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla Marmara'nın doğusunun yükseklerinde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde) kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise Kocaeli genelinde görülecek yağışların, Trakya (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) kesimlerinde yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin hafta sonu bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Salı gününden itibaren hissedilir derecede (4-10 derece) azalacağı, bu nedenle beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.