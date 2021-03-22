Meclis’te terör şovuna geçit yok!

TBMM'de yargı kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve dün gözaltına alınarak Meclis'te çıkarılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ifadesi alındıktan sona serbest bırakıldı. Gergerlioğlu'nun Meclis binasından ayrılmaması ve kendisi ile birlikte yürüyen grupla 'Biji serok Apo' sloganları atması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir açıklama yaptı. Açıklamada Gergerlioğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır" dedi.ŞANLIURFA'DA HDP İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Özgürlük için Nevruz ateşini harlıyoruz' sloganıyla düzenlenen nevruz kutlaması bazıları yasa dışı slogan attıkları ve flama acıktıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Polis alanda geniş güvenlik önlemleri alırken sürekli anons ederek alandakileri uyardı.