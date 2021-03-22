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Giriş Tarihi: 22.3.2021

’ta arazide mühimmat patladı: 2 çocuk öldü

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde, arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası kırsalındaki mera alanında hayvan otlatan Yusuf Ata (14) ile Caner Sak (16) arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili adli tahkikat başlatırken Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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Şırnak’ta arazide mühimmat patladı: 2 çocuk öldü
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