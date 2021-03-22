Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.

Son dakika! 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu"