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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:50 Son Güncelleme: 22.3.2021 11:06

: 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

açıklamasında bulunan : Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.

Son dakika! 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu"

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Son dakika: 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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