Son dakika: 52 ilde MİT destekli FETÖ operasyonu: 184 gözaltı kararı





5 AYDA 934 ASKERE İŞLEM YAPILDI

Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi. Bu yöntemle 13 Ekim 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 847'si muvazzaf 934 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı vurgulandı.



679 ÖRGÜT MENSUBU İHRAÇ EDİLDİ

İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 372 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 679 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.

‘Namaz ve abdest iddiası FETÖ’cü bir yöntem’

FETÖ’cü albay tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün polis ablası yakalandı