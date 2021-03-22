Son dakika: Gergerlioğlu teslim olmazsa görüldüğü yerde yakalanacak

Son dakika... Hakkında, Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası hükmedilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürüldü. Sonrasında gelişen olaylar ve yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Gergerlioğlu ile ilgili süreç belirlendi. İşte son dakika gelişmesi: