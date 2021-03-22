Son dakika haberi | AB liderlerine sunulacak! Dikkat çeken Türkiye detayı...

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'ne sunmak üzere "Türkiye-AB arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumu" başlığıyla rapor hazırladı. Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde liderlere Türkiye ile ilişkiler hakkında sunulacak raporda, son aylardaki sakin ve yapıcı sürecin memnuniyet verici olduğu, bunun sürmesi halinde AB'nin "masaya bazı iş birliği alanları" koyması gerektiği belirtildi.

Bugünkü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesi beklenen ve AA muhabirinin ulaştığı raporun "sonuçlar" bölümünde, AB'nin Türkiye ile ilişkilerde ilerleyeceği yol hakkında tavsiyeler ve seçeneklere yer verildi.