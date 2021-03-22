Son dakika: HDP'li Mithat Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELEBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası! PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı