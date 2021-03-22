Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 il için turuncu kodlu son dakika uyarısı geldi. Peki İstanbul'da kar yağışı etkili olacak mı? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
YAĞIŞLARIN YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Yetkililer, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmininde ise İstanbul için kar yağışı sürprizi görüldü. Haritalı tahminde bugün, pazartesi ve salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günü için karla karışık yağmur öngörüldü.
Bu iki gün, Türkiye'nin birçok bölgesinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için SON DAKİKA yağış fırtına uyarısı! Turuncu Kod Alarmı nedir? | Video
23 İL İÇİN SON DAKİKA TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji'nin uyarı haritası; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Isparta, Kütahya, Niğde, Rize, Uşak, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Aksaray ve Karaman için turuncu kodlu uyarı verildi.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Salı gününden itibaren Türkiye'nin kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini belirten Doğan, "Hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece düşecek. Salı günü yurt genelinde sağanak etkili olacak. Yağışlar Batı bölgesinde etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde aşırı yağış bekliyoruz" dedi.