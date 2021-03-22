Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı

Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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