Son dakika | Nisan için korkutan uyarı: Koronavirüs piki geliyor!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Çok yüksek riskli illerin sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 56 artarak 39'a ulaştı. Düşük riskli illerin sayısı ise 8'den 7'ye düştü. İstanbul'dan sonra çok yüksek riskli il kategorisine Ankara ve İzmir de eklendi. Birçok il için kritik eşik aşıldı ve haritada bir öncekine göre daha iyiye giden neredeyse hiçbir il olmadı. İşte Sağlık Bakanlığı verileri ve Nisan ayı için gelen son dakika uyarısı;
İŞTE EN YÜKSEK ARTIŞ LİSTESİNDEKİ İLLER
6-12 Mart tarihlerinde 25 olan çok yüksek riskli il sayısına 14 il daha eklendi. İzmir, Ankara, Antalya, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Çankırı, Çorum, Niğde, Erzincan, Iğdır ve Malatya geçen haftadan bu yana vaka artışlarıyla çok yüksek riskli il kategorisine girdi.
MAVİ İL KALMAYABİLİR
100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 20'nin altında olan iller düşük riskli (mavi) kategoride yer alıyor. Vaka sayılarındaki artış aynı hızla devam ederse Türkiye'de düşük riskli iller arasında yer alan 7 ilden 6'sı orta risk grubuna geçebilir.
ŞIRNAK DIŞINDA YERİNDE SAYAN YOK!
Günde yalnızca ortalama 6 vaka tespit edilen ve haftalık 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 10'un altında olan Şırnak'ın ise orta risk grubuna geçiş yapması beklenmiyor.
Kontrollü yeni normal sürecinde vaka sayılarındaki artış yoğun bakımlar ve yatak doluluk oranlarına da yansıdı.
Şubata kıyasla yoğun bakımlarda doluluk geçen aya göre yüzde 59'dan 66'ya yükseldi. Yatak doluluk oranı yüzde 45'ten 51'e çıktı.
4 KAT FAZLA VAKA VAR
SABAH'a konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "1. zirve noktasında vaka sayısı 5 bindeydi, 2. zirvede 33 binlere çıktı. Şu anda 21 bin vaka var ve bu sayı 1.zirve noktasının 4 katı. Salgın bitmedi, devam ediyor" dedi.
SON DAKİKA BU HAREKET NİSAN'DA 3. PİKİ İŞARET EDİYOR
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan ise "Kısıtlamalarla hasta sayılarının anlamlı ölçüde azaldığını görmüştük. Yeni kontrollü normalleşme sürecine geçilirken vaka sayılarında artış yaşandığını görüyoruz. Vaka sayılarında artış bu hızla devam ederse Nisan'da 3.zirve noktasını görebiliriz" diye konuştu.
BALIKESİR'DE YASAKLAR ARTTI
Balıkesir'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. "HES kodu sorgulaması yapılarak girilecek yerlere, şehirlererası otobüs terminalleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile marketler de eklendi.
MARKET OTOPARKLARI KAPATILACAK
Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin otoparkları kapatılacak.
ÇOCUK PARKLARI...
Alınacak önlemler kapsamında çocuk parkları kapatılacak.
PİKNİK ALANLARINA DENETLEME
Piknik alanlarında HES kodu sorulacak. Her tür ev ziyaretinin yapılmaması, temaslı kişilerin evlerinden çıkmaması sağlanacak.
ANKARA'DA ŞOKE EDEN ARTIŞ: YÜZDE 58...
Son dakika haberine göre Ankara'da 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 58 artarak 108'e, İzmir'de 42 artışla 111'e yükseldi.
Karadeniz'den 12, Marmara'dan 11 il çok yüksek risk kategorisinde yer alırken vaka sayısının en fazla olduğu iller Samsun 508.97, Sinop 309.06 oldu.
Giresun 356.35, en az olduğu iller ise Şırnak 8.18, Siirt 14.20 ve Hakkâri 15.69 oldu.