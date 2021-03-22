Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Son dakika haberi... Koronavirüste risk haritası renkleri yine değiştirdi. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel risk ve renk tablosundaki durum endişe kritik seviyenin üzerine çıktı. Sadece 100 bin kişideki haftalık vaka sayısının 251,12'ye yükseldiği İstanbul'da günde 5 binin üzerinde koronavirüs vakası görülüyor. Kovid-19 risk haritası ilk kabine toplantısında masaya gelecek. İşte tek bir mavi şehrin kaldığı renk haritasında il il son dakika değişimleri ve Sağlık Bakanlığı verileri...

Son dakika... İllerin yüz bin kişi başına düşen vaka sayılarına göre haftalık olarak şekillenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen risk haritası ve renk tablosunda son harita adeta kırmızı alarm verdi. İl il yaşanan değişim Türkiye koronavirüs haritasında renk tablosunu adeta turuncu ve kırmızıya boyadı. Mavi renklerin sayısının giderek azaldığı tabloda son haritada tek bir mavi il kalırken turuncudan kırmızıya geçen il sayısında da ciddi bir artış oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığı verileri ile oluşturulan Koronavirüs renk haritası bir sonraki kabine toplantısında değerlendirmeye alınacak. İşte tüm illerde değişen kovid-19 renk tablosu

ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58