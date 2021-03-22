Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası
Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:39 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:40

Son dakika | açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Son dakika haberi... Koronavirüste risk haritası renkleri yine değiştirdi. Ve Sağlık Bakanı 'nın açıkladığı güncel risk ve renk tablosundaki durum endişe kritik seviyenin üzerine çıktı. Sadece 100 bin kişideki haftalık vaka sayısının 251,12'ye yükseldiği 'da günde 5 binin üzerinde vakası görülüyor. Kovid-19 risk haritası ilk kabine toplantısında masaya gelecek. İşte tek bir mavi şehrin kaldığı renk haritasında il il son dakika değişimleri ve verileri...

Son dakika... İllerin yüz bin kişi başına düşen vaka sayılarına göre haftalık olarak şekillenen ve tarafından güncellenen risk haritası ve renk tablosunda son harita adeta kırmızı alarm verdi. İl il yaşanan değişim Türkiye haritasında renk tablosunu adeta turuncu ve kırmızıya boyadı. Mavi renklerin sayısının giderek azaldığı tabloda son haritada tek bir mavi il kalırken turuncudan kırmızıya geçen il sayısında da ciddi bir artış oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığı verileri ile oluşturulan Koronavirüs renk haritası bir sonraki kabine toplantısında değerlendirmeye alınacak. İşte tüm illerde değişen kovid-19 renk tablosu

ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı tarafından bizzat açıklanan kademeli risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

AFYONKARAHİSAR: Turuncu (Yüksek risk) Afyonkarahisar vakalarda ikinci en yüksek kademe olan turuncu kategoride olmaya devam etti.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

AĞRI: Sarıdan geçiş; Turuncu (Yüksek risk) Ağrı'da değişim moralleri bozdu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

AMASYA Kırmızı (Çok yüksek risk) Amasya turuncu kategoriden kırmızı en yüksek risk kategorisine geçiş yapan illerden oldu. Amasya'daki değişim önce 100 bin kişide 90'dan 163'e çıktı son haritada da 194 e çıktı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ANKARA Kırmızı (Çok yüksek risk) Başkent Ankara Sağlık Bakanı 'nın açıkladığı Türkiye renk tablosu ve risk haritasında turuncudan kırmızıya hızlı geçiş yapan illerden oldu.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ANTALYA Kırmızı (Çok yüksek risk) İç ve dış turizmin başkenti Antalya'da da yeni sezon hazırlıkları yapılırken iç karartan bir tablo oluştu. Akdeniz'in incilerinden Antalya 'nın son dakika olarak duyurduğu renk haritasında kırmızıya geçiş yaptı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ARTVİN Kırmızı (Çok yüksek risk) kırmızı kategoride çok yüksek riski olan illerin arasında kalmaya devam ediyor.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Aydın turuncu bölgede kalmaya devam eden nadir EGE illerinden oldu. 'nın haritasında Aydın komşusu İzmir'in aksine durumunu bu hafta korudu.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BALIKESİR: Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BİLECİK Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BİNGÖL sarıdan Turuncuya geçiş yaparak alarm veren illerden

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BİTLİS Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu haritada sarı kategoride yer aldı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BOLU Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Burdur turuncuda kalmaya devam etti

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BURSA: Koronavirüste turuncu alan yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ÇANAKKALE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ÇANKIRI Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ÇORUM Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

DENİZLİ turuncuda kalmayı sürdürdü

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

DİYARBAKIR Sarı risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

EDİRNE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ELAZIĞ Sarı orta risk düzeyi grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ERZİNCAN Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ERZURUM Turuncu risk alanı ve yüksek risk grubunda

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ESKİŞEHİR turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

GAZİANTEP: Turuncu alan

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

GİRESUN Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

GÜMÜŞHANE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

HAKKARİ Uzun süredir yer aldığı mavi kategoriden Orta risk haritası sarı renk grubuna geçiş yaparak şaşırttı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

HATAY Turuncu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ISPARTA Turuncu risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

MERSİN Turuncu renk grubu ve yüksek risk

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

İSTANBUL Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

İZMİR Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk grubu)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KARS Risk düzeyi orta, renk grubu sarı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KASTAMONU Kırmızı (Çok yüksek koronavirüs riski)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KAYSERİ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KIRKLARELİ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KIRŞEHİR Turuncu, yüksek risk

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KOCAELİ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KONYA Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KÜTAHYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

MALATYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

MANİSA Turuncu kategoride kalmaya devam eden nadir ege şehirlerinden oldu.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KAHRAMANMARAŞ Turuncu risk grubu yüksek tehlikesi alanı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

MARDİN Orta risk grubu Sarı kategori

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

MUĞLA Turuncu kategori, yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

MUŞ Sarı alan orta risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

NEVŞEHİR Yüksek risk turuncu alan

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

NİĞDE Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ORDU Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

RİZE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

SAKARYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

SAMSUN Kırmızı (Çok yüksek risk) Türkiye rekorunu elinde bulunduran Samsun'da vaka sayısı yüz bin kişi başına düşen 508 ile adeta kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloda zirvede olan Samsun'da vakaların vatandaş tarafından saklandığı bazı binalar keşfedilmişti

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

SİİRT Maviden sarıya geçen iller arasında yer aldı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

SİNOP Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

SİVAS Turuncu risk alanı yüksek düzey bulaş tehlikesi

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

TEKİRDAĞ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

TOKAT Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

TRABZON Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

TUNCELi Turuncu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ŞANLIURFA Sarı risk grubu orta alan

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

UŞAK Mavi kategoride oluşu ile takdir toplayan Uşak'ta da vakalar yükselmeye devam ediyor. Uşak şimdilik orta risk grubu olan sarı kategoride

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

VAN sarı kategori

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

YOZGAT Turuncu renk grubu ve yüksek risk haritası

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ZONGULDAK Yüksek risk grubu TURUNCU

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

AKSARAY: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BAYBURT Yüksek risk grubu, TURUNCU

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KARAMAN: Yüksek risk grubu - turuncu alan

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KIRIKKALE Turuncu-Yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ŞIRNAK: Sınırlarımız içerisinde mavi olarak kalmaya devam tek il olan Şırnak'ta vaka sayısı yüz bin kişide ortalama olarak da en düşük il

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Batman: Sarı orta düzey risk

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

BARTIN: Yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

ARDAHAN: Yüksek risk grubu ve turuncu kovid risk alanı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

IĞDIR Turuncudan kırmızıya Çok yüksek risk

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

YALOVA: Kırmızı ve kovid-19 için çok yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KARABÜK Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

KİLİS Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

OSMANİYE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

DÜZCE Turuncu renk alanı ve yüksek risk grubu

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

İŞTE ADIM ADIM RENK HARİTASINDAKİ DEĞİŞİM

resmi verileri kapsamında haftalık olarak yayınlanan haritalara illerin rengini belirleyen risk düzeyi haritası adım adım şöyle değişti

İlk harita: 8-14 Şubat

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

İkinci harita 15-21 Şubat

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Üçüncü harita: 20-26 şubat

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Dördüncü harita 27 Şubat - 5 Mart

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Beşinci harita: 6-12 Mart

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Altıncı ve son harita: 13-19 mart

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

İlk renk haritası

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Bugün itibarıyla şekillenen son renk haritası

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA