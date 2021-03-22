Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası

Son dakika... İllerin yüz bin kişi başına düşen vaka sayılarına göre haftalık olarak şekillenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen risk haritası ve renk tablosunda son harita adeta kırmızı alarm verdi. İl il yaşanan değişim Türkiye koronavirüs haritasında renk tablosunu adeta turuncu ve kırmızıya boyadı. Mavi renklerin sayısının giderek azaldığı tabloda son haritada tek bir mavi il kalırken turuncudan kırmızıya geçen il sayısında da ciddi bir artış oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığı verileri ile oluşturulan Koronavirüs renk haritası bir sonraki kabine toplantısında değerlendirmeye alınacak. İşte tüm illerde değişen kovid-19 renk tablosu
ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58
ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklanan kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.
AFYONKARAHİSAR: Turuncu (Yüksek risk) Afyonkarahisar vakalarda ikinci en yüksek kademe olan turuncu kategoride olmaya devam etti.
AĞRI: Sarıdan geçiş; Turuncu (Yüksek risk) Ağrı'da değişim moralleri bozdu
AMASYA Kırmızı (Çok yüksek risk) Amasya turuncu kategoriden kırmızı en yüksek koronavirüs risk kategorisine geçiş yapan illerden oldu. Amasya'daki değişim önce 100 bin kişide 90'dan 163'e çıktı son haritada da 194 e çıktı.
ANKARA Kırmızı (Çok yüksek risk) Başkent Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Sağlık Bakanlığı koronavirüs Türkiye renk tablosu ve risk haritasında turuncudan kırmızıya hızlı geçiş yapan illerden oldu.
ANTALYA Kırmızı (Çok yüksek risk) İç ve dış turizmin başkenti Antalya'da da yeni sezon hazırlıkları yapılırken iç karartan bir tablo oluştu. Akdeniz'in incilerinden Antalya Sağlık Bakanlığı'nın son dakika olarak duyurduğu renk haritasında kırmızıya geçiş yaptı.
ARTVİN Kırmızı (Çok yüksek risk) kırmızı kategoride çok yüksek koronavirüs riski olan illerin arasında kalmaya devam ediyor.
Aydın turuncu bölgede kalmaya devam eden nadir EGE illerinden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın haritasında Aydın komşusu İzmir'in aksine durumunu bu hafta korudu.
BALIKESİR: Kırmızı (Çok yüksek risk)
BİLECİK Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
BİNGÖL sarıdan Turuncuya geçiş yaparak alarm veren illerden
BİTLİS Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu haritada sarı kategoride yer aldı.
BOLU Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
Burdur turuncuda kalmaya devam etti
BURSA: Koronavirüste turuncu alan yüksek risk grubu
ÇANAKKALE Kırmızı (Çok yüksek risk)
ÇANKIRI Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
ÇORUM Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
DENİZLİ turuncuda kalmayı sürdürdü
DİYARBAKIR Sarı risk grubu
EDİRNE Kırmızı (Çok yüksek risk)
ELAZIĞ Sarı orta risk düzeyi grubu
ERZİNCAN Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
ESKİŞEHİR turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
GAZİANTEP: Turuncu alan
GİRESUN Kırmızı (Çok yüksek risk)
GÜMÜŞHANE Kırmızı (Çok yüksek risk)
HAKKARİ Uzun süredir yer aldığı mavi kategoriden Orta risk haritası sarı renk grubuna geçiş yaparak şaşırttı
İSTANBUL Kırmızı (Çok yüksek risk)
İZMİR Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk grubu)
KARS Risk düzeyi orta, renk grubu sarı
KASTAMONU Kırmızı (Çok yüksek koronavirüs riski)
KAYSERİ Kırmızı (Çok yüksek risk)
KIRKLARELİ Kırmızı (Çok yüksek risk)
KÜTAHYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
MALATYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
MANİSA Turuncu kategoride kalmaya devam eden nadir ege şehirlerinden oldu.
MARDİN Orta risk grubu Sarı kategori
MUĞLA Turuncu kategori, yüksek risk grubu
MUŞ Sarı alan orta risk grubu
NEVŞEHİR Yüksek risk turuncu alan
NİĞDE Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
ORDU Kırmızı (Çok yüksek risk)
RİZE Kırmızı (Çok yüksek risk)
SAKARYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
SAMSUN Kırmızı (Çok yüksek risk) Türkiye rekorunu elinde bulunduran Samsun'da vaka sayısı yüz bin kişi başına düşen 508 ile adeta kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloda zirvede olan Samsun'da vakaların vatandaş tarafından saklandığı bazı binalar keşfedilmişti
SİİRT Maviden sarıya geçen iller arasında yer aldı
SİNOP Kırmızı (Çok yüksek risk)
TEKİRDAĞ Kırmızı (Çok yüksek risk)
TOKAT Kırmızı (Çok yüksek risk)
UŞAK Mavi kategoride oluşu ile takdir toplayan Uşak'ta da vakalar yükselmeye devam ediyor. Uşak şimdilik orta risk grubu olan sarı kategoride
VAN sarı kategori
YOZGAT Turuncu renk grubu ve yüksek risk haritası
ZONGULDAK Yüksek risk grubu TURUNCU
AKSARAY: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu
BAYBURT Yüksek risk grubu, TURUNCU
KARAMAN: Yüksek risk grubu - turuncu alan
KIRIKKALE Turuncu-Yüksek risk grubu
ŞIRNAK: Sınırlarımız içerisinde mavi olarak kalmaya devam tek il olan Şırnak'ta vaka sayısı yüz bin kişide ortalama olarak da en düşük il
Batman: Sarı orta düzey risk
BARTIN: Yüksek risk grubu
ARDAHAN: Yüksek risk grubu ve turuncu kovid risk alanı
IĞDIR Turuncudan kırmızıya Çok yüksek risk
YALOVA: Kırmızı ve kovid-19 için çok yüksek risk grubu
KARABÜK Kırmızı (Çok yüksek risk)
KİLİS Kırmızı (Çok yüksek risk)
OSMANİYE Kırmızı (Çok yüksek risk)
İŞTE ADIM ADIM RENK HARİTASINDAKİ DEĞİŞİM
Sağlık Bakanlığı resmi verileri kapsamında haftalık olarak yayınlanan haritalara illerin rengini belirleyen risk düzeyi haritası adım adım şöyle değişti
İlk harita: 8-14 Şubat
İkinci harita 15-21 Şubat
Üçüncü harita: 20-26 şubat