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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:23

Terör örgütü ülkeyi eyaletlere ayırdı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Terör örgütü ülkeyi eyaletlere ayırdı

merkezli ve ’da By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında Çankaya sözde eyalet ablası G.Ö ve Ankara askeri mahrem yapılanması ablası D.O’nun da bulunduğu 6 kişiye yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheliden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, NT Trabzon Mağazalar Müdürü N.A. tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda Trabzon NT kitap mağazaları müdürü, bir muvazzaf astsubay, örgütün muhasebecisi ve müzahir şirket çalışanı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan müzahir şirket çalışanı R.İ, muvazzaf olarak görev yapan astsubay B.Y, muhasebeci S.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, suçlamaları kabul etmeyen NT kitap Trabzon mağaza müdürü Nazif A. ise FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak Bahçecik E tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Ekipler yaptıkları operasyonda ele geçirdiği bilgi ve belgelerle soruşturmayı derinleştirdikleri belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminde yurt dışına kaçtığı ve yakalama kararı olduğu Çankaya Eyalet yapılanmasından sorumlu ablası G.Ö. ve Ankara askeri mahrem yapılanmasından sorumlu abla D.O. arandığı öğrenildi.

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Terör örgütü ülkeyi eyaletlere ayırdı
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