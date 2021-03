Türk Tabipler Birliği'ne tepkiler çığ gibi! “Bu tiplere sağlığımızı emanet ediyoruz..”

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB); Müslümanların her söz, her iş ve her faaliyetin evvelinde çekilmesi tavsiye edilen, "Rahman (esirgeyen) ve rahim olan (bağışlayan) Allah'ın adıyla" anlamına gelen Besmele'ye hakaret etmesi kamuoyunda eleştiriliyor.