Türk Tabipler Birliği'ne tepkiler çığ gibi! “Bu tiplere sağlığımızı emanet ediyoruz..”





ERTEM: BU ÇUKUR NEDEN HALEN KAPATILMAZ?"

Öğretim üyesi Barış Ertem: "Uzmanlık ve ilgi alanı 'sağlık' olan bir kurum bunu neden yapar? Neden yapma ihtiyacı duyar? Bu ilkel düşmanlık çukurundan nasıl fayda beklenir? Bu çukur neden halen kapatılmaz?"





"TABİPLER BİRLİĞİ'NE SORUŞTURMA AÇILMALI"

Tarihçi Mustafa Armağan: "Bu Tabipler Birliği'nin neresi Türk? Besmeleyle böyle adice alay eden Tabipler Birliği'ne soruşturma açılmalı ve isminin başından Türk kelimesi çıkarılmalı"

Gazeteci-Yazar Şükrü Sak: "Allah belanızı versin!"

Gazeteci Mehmet Ali Önel: "Türk Tabipler Birliği TBB, yayınladığı bir raporun girişinde, besmele ile dalga geçmiş. Bu tip eski tüfek sol yapılar, yasa ile korunan yarı resmi kurumlardır. Bunlar güya hekimlik mesleğini temsil ediyor. Bunlara bunca yıldır göz yumulması da ayrı bir mesele..."

Avukat Sedat Karakaş: "Bu milletin değer yargılarını, kutsallarını beğenmiyorsanız defolup gideceksiniz bu ülkeden aşağılık herifler. Salyangoz satıcıları sizi..."

Abdulhafis Elden: "Türk Tabipler Birliği inanmak zorunda değilsiniz. İnsan olmanın gereği olan askarî saygıyı gösterebilseydiniz yeterdi."



DİNİ DEĞERLERE HAKARET İÇEREN İFADELER

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından hazırlanan, "Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu" başlıklı raporun girişinde, Besmele ile alaycı ifadelerin kullanılması dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Dr. Bahar Marangoz hazırlanan raporun giriş sayfasında; "esirgeyen yoktu, bağışlayan da!.. Esirgenmeyen ve bağışlanmayan tüm kardeşlerimiz ve çocuklarımızın anısına…" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu alaycı ifadeler 137 sayfalık raporun 4. Sayfasında yer alıyor. Söz konusu dini değerlere hakaret içeren ifadelerin ardından raporun içindekiler bölümüne geçiliyor.