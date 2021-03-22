YPG/PKK'ya darbe! İHA'larla tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021
İHA'LARLA TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.Son dakika: 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi