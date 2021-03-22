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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:15 Son Güncelleme: 22.3.2021 13:21

'ya darbe! 'larla tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
YPG/PKK'ya darbe! İHA'larla tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamaya göre; bölgesinde insansız hava araçları () ile tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA'LARLA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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YPG/PKK'ya darbe! İHA'larla tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi
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