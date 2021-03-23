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Giriş Tarihi: 23.3.2021

10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. Ayrıca, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği ve son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu açıklandı.
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10 terörist etkisiz hale getirildi
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