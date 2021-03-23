2023 vizyonunu kimse kundaklayamayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından parti teşkilatlarına kutlama mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında, "Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:18 Mart'ı müteakiben milletimizin ve partililerimizin en samimi duygu ve düşüncelerini yansıtan yoğun tebrikat mesajları ve iyi dilekleri kurultayımızın beklenen duruşu ve etkiyi gerçekleştirdiğinin en güzel işareti olmuştur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.Milliyetçi Hareket Partisi, milletimiz ne diyorsa, neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa, ahlaklı ve ilkeli siyasetini o yönde icra edecektir. Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkâm kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır. ANKARA