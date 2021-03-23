6 çeşit uyuşturucuyla yakalandılar! 60 şüpheli gözaltında!

İstanbul'da 60 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Altı farklı türde toplam dokuz kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 60 uyuşturucu satıcısını operasyonla gözaltına aldı. "Torbacı" olarak adlandıran uyuşturucu satıcılarının ikamet adreslerine ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda altı farklı türde dokuz kilo 220 gram uyuşturucu madde, 11 sentetik ecza, yedi ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 46 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 635 lira ile 133 dolar nakit para ele geçirildi. Adreslerde ayrıca "Ecstasy" adı verilen 50 adet uyuşturucu hap da bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.