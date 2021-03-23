6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde "hususi talebe mesulü" olduğu ileri sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltına kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Gaziantep, İstanbul, Van, Kayseri ve Ankara'da bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.