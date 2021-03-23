Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddet açıklaması





"KADIN, AİLE VE ÇOCUK REYTİNG UĞRUNA FEDA EDİLEMEZ"

Ailenin korunmasının en kutsal değer olduğunun altını çizen Gül, "3. sayfa haberlerini de aile kurumunu kadını adeta tüm topluma deşifre edecek şekilde DNA'larını açıklayarak komşudan DNA çıkmış çocuk başkasındanmış, bilmem karısı şunu yaparken bacanağı bilmem ne olmuş gibi toplumun asla tasvip edemeyeceği değerleri magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şiddetle kınıyorum. Kadın, aile ve çocuk reyting uğruna, magazin uğruna feda edilebilecek bir konu değildir. Onlar korunması gereken en kutsal değerlerdir. Burada medyada da, hukukta da, yargıda da, kollukta da her alanda toplumun bu konuda ödevleri vardır. Hep birlikte bu ödevleri yerine getirmek ortak sorumluluktur. İşte bu çerçevede cezalandırıcı adaletten öte onarıcı adalet yaklaşımıyla bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. Suça konu eyleme değil, çocuğa odaklanılsın. Çocuklar uzman pedagoglardan yardım alsın. Çocuğun ilgi alanları tespit edilerek bu yönde yükümlülükler içeren tedbirler belirlensin. Çocuk yargılandığını değil devletin kendisini suçtan uzak tutmak için seferber olduğunu hissetsin. Ben bir hata işledim, ben buradan bir daha uğraşmayım, buna bulaşmayım diye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız, emniyetimiz, savcımız, polisimiz, psikoloğumuz, adli destek birimimiz, bütün devlet seferber olmuş ben bir daha bu hatayı işlemeyim, yolum bir daha buraya düşmesin duygusunu verelim o çocuğa. O çocuk kütüphaneye gitsin, bir daha adliyeye yolu düşmesin, kitap okusun, bilgisayarla, teknolojik imkanlarla bir bilim adamı olsun. Çevreye, ailesine faydalı birey olsun diye yaklaşıyoruz. Vur kelepçeyi çocuğu cezaevine at, en kolayı bu. Biz o çocuğu topluma nasıl kazandırırız, bir daha nasıl suç işletmeyiz, felsefemiz, yaklaşımımız budur. Bunu sadece yargı yapamaz, toplumun her kesiminin hep birlikte bu farkındalığı ortay koymaya çalışıyoruz. Suçla temas eden çocuklar hakim, savcı, pedagogları bir abi, abla gibi görsün. Kendisine yardımcı olduğunu hissetsin istiyoruz. Duamız odur ki bu Çocuk Adalet Merkezi'nin kapısından bir çocuk dahi girmesin, buna ihtiyaç olmasın. Erzurum'da, Türkiye'de, hiçbir yerde bir çocuk bu adliyenin kapısından girmesin ama girdiğinde de, suça sürüklendiğinde de bu anlamda kendisine bu dediğim felsefeyle yaklaştığı bir kapıdan içeri girsin. Onun için çabalıyoruz. Bunun önemli meyvelerini de göreceğiz" şeklinde konuştu.



"ÇOCUKLAR ADLİ SÜRECİNDEN ETKİSİNDEN YIPRATICI ETKİSİNDEN KURTULACAK"

Başta mağdur olmuş kadınlar ve çocukların adliyede kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini ifade eden Gül, "Adliyeden giren kırılgan gruplarda mağdur olmuş kadın, çocuk kendisini yalnız hissetmeyecek. Adalet Bakanlığı bünyesinde adliyelerde kurduğumuz adli destek müdürlüklerimiz onların yanında olacak. Artık adliyelerde kendilerini yalnız hissetmeyecek. Suça mağdur olmuş kadınlar, çocuklar başta olmak üzere. Bu uygulamayla Çocuk Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Soruşturma Bürosu ve savcıları, Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, adli görüşme odaları, çocuk polisi, çocuk avukatlarını bir araya getiriyor, adliye dışında Çocuk Adalet Merkezi çatısı altında topluyoruz. Böylece çocukları adliyeye sokmadan ve mümkün olduğu kadar adli sürece dahil etmeden tüm adli işlemlerinin bu merkezde yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Yine, İnsan Hakları Eylem Planı'nın öngördüğü şekilde çocuk mahkemesi duruşma salonunu çocuk dostu tasarlıyor, hakim ve avukatların duruşmalarda cüppe giymemesi gibi yeniliklere yer veriyoruz. Kurulacak Çocuk Adalet Merkezi ile çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek. Adli süreç boyunca çocuklara adli destek görevlilerinden etkin şekilde yararlanabilme imkânı sağlanacak. Çocuklar adli sürecin yıpratıcı etkisinden korunmuş olacak. Ayrıca diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de bu merkezde yer alacağından çocuk koruma sisteminin daha etkin ve bütüncül işlemesi sağlanarak çocuğun üstün yararı korunmuş olacak. Bir ülke için en büyük sermaye beşeri sermayedir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Toplum bireylerden oluşmaktadır. Bireylerin maddi manevi sağlıklı gelişiminin ilk ocağı aile ocağıdır. Çocuğun gelişiminin ilk temeli ailede atılmaktadır. Çocuğun üstün yararını gözetecek olan da ailedir. Bunun için biz aileyi toplumun temel taşı sayıyoruz. İster kadın ister erkek, her bireyin yetiştiği ortam aile ortamıdır. Çocuk sevgi ve merhametin kalesi olan ailede yetişir. Biz aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim kültürümüzde ve inancımızda devletin beş temel vazifesinden birisi de neslin korunmasıdır. Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Kişilik okuldan ve toplumdan önce ailede inşa edilir, ailede oluşturulur. Karakter, dışarıdan önce aile içinde şekillenir, biçim kazanır" ifadelerini kullandı.

İmza törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı.