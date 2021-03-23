AK Parti'den son dakika "Kabine değişikliği" açıklaması

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."