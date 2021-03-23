AYM’nin Kavala kararı Resmi Gazete’de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, ABD'li finans spekülatörü George Soros'un Türkiye temsilcisi olan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği'ne ilişkin 78 sayfalık gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.



AYM'YE BAŞVURMUŞTU



Osman Kavala, daha önce 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurul'a sevkine karar vermişti.



AYM KİŞİ HÜRRİYETİNİN İHLAL EDİLMEDİĞİNE KARAR VERMİŞTİ



AYM Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçlamadan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetmişti.