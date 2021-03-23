Bahçelievler'de kuyumcuya gasp girişimi! İki kişiyi silahla yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de iki şüpheli, bir kuyumcu dükkanına girerek gasp girişiminde bulundu. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine saldırganlar, yanlarında bulunan silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi ve bir kişi yaralandı. Polis, yaşanan olayın ardından inceleme başlattı.

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bağlı İzzet Çalışlar Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 27 ve 60 yaşlarındaki iki gaspçı, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahla iş yeri sahibi Ali Topal'ı tehdit ederek tezgahta bulunan altınları kendilerine vermesini istedi. Bunun üzerine gaspçılar hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştılar. İş yeri sahibi gaspçılara direnmeye başlayınca taraflar arasında arbede çıktı. Bu esnada yandaki işletme sahibi de Şuayip Sandıkçı da komşusunu savunmak için kuyumcu dükkanına girerek kavgaya dahil oldu. Gaspçılar istediklerini alamayınca yanlarında getirdikleri silahla içeridekilere ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların hedefi olan iş yeri sahibi Ali Topal baldırısından vurulurken, komşu esnaf Şuayip Sandıkçı ise kalçasından yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK



Silah seslerinin duyulmasının ardından vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ali Topal ve Şuayip Sandıkçı'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.